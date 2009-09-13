Думаете что приготовить на ужин? Даже не сомневайтесь, это блюдо вас покорит и понравится всей семье. . Обязательно приготовьте и попробуйте. Это ОЧЕНЬ ВКУСНО!!!

Ингредиенты:

• Куриные голени – 1 кг

• Свекла – 2 шт.

• Лук – 2 шт.

• Чеснок – 3 зуб.

• Сок томатный – 1 стакан

• Масло подсолнечное – 50 г

• Перец черный – 0,5 ч. л.

• Базилик сухой – 0,5 ч. л.

• Соль -1 ч. л.

Процесс приготовления:

Добавить к куриным голеням соль, черный перец и базилик. Перемешать. Оставить в сторонке минут на 10.

Подготовить остальные продукты. Лук нарезать не очень мелко.

Свеклу натереть на крупной терке.

Мелко нарезать чеснок.

Разогреть сковороду с растительным маслом. Выложить голени.

Поверх голеней выложить лук.

Через 5-7 минут перевернуть голени. Добавить чеснок.

Выложить свеклу. Влить томатный сок, накрыть крышкой и оставить на медленном огне томиться 1 час.

Посыпать зеленью перед подачей.Действительно,очень вкусно и необычно.

Приятного аппетита.

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