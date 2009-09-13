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Просто добавляю свеклу-отличный ужин на сковороде

Четверг, 05 Марта 2020 г. 14:34 + в цитатник

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Думаете что приготовить на ужин? Даже не сомневайтесь,  это блюдо вас покорит и понравится всей семье. . Обязательно приготовьте и попробуйте. Это ОЧЕНЬ ВКУСНО!!! 

Ингредиенты: 

• Куриные голени – 1 кг 

• Свекла – 2 шт. 

• Лук – 2 шт. 

• Чеснок – 3 зуб. 

• Сок томатный – 1 стакан 

• Масло подсолнечное – 50 г 

• Перец черный – 0,5 ч. л. 

• Базилик сухой – 0,5 ч. л. 

• Соль -1 ч. л.

Процесс приготовления:

Добавить к куриным голеням соль, черный перец и базилик. Перемешать. Оставить в сторонке минут на 10.
Подготовить остальные продукты. Лук нарезать не очень мелко.
Свеклу натереть на крупной терке.
Мелко нарезать чеснок.
Разогреть сковороду с растительным маслом. Выложить голени.
Поверх голеней выложить лук.
Через 5-7 минут перевернуть голени. Добавить чеснок.
Выложить свеклу. Влить томатный сок, накрыть крышкой и оставить на медленном огне томиться 1 час.
Посыпать зеленью перед подачей.Действительно,очень вкусно и необычно.

Приятного аппетита. 

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Рубрики:  КУЛИНАРИЯ/Вторые блюда: мясо, рыба
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TAISA_ANDRYEYEVA   обратиться по имени Четверг, 05 Марта 2020 г. 20:19 (ссылка)
Благодарю!
Приятного вечера, тепла и уюта в доме!
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