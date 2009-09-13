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Просто добавляю свеклу-отличный ужин на сковороде
Думаете что приготовить на ужин? Даже не сомневайтесь, это блюдо вас покорит и понравится всей семье. . Обязательно приготовьте и попробуйте. Это ОЧЕНЬ ВКУСНО!!!
Ингредиенты:
• Куриные голени – 1 кг
• Свекла – 2 шт.
• Лук – 2 шт.
• Чеснок – 3 зуб.
• Сок томатный – 1 стакан
• Масло подсолнечное – 50 г
• Перец черный – 0,5 ч. л.
• Базилик сухой – 0,5 ч. л.
• Соль -1 ч. л.
Процесс приготовления:
Добавить к куриным голеням соль, черный перец и базилик. Перемешать. Оставить в сторонке минут на 10.
Подготовить остальные продукты. Лук нарезать не очень мелко.
Свеклу натереть на крупной терке.
Мелко нарезать чеснок.
Разогреть сковороду с растительным маслом. Выложить голени.
Поверх голеней выложить лук.
Через 5-7 минут перевернуть голени. Добавить чеснок.
Выложить свеклу. Влить томатный сок, накрыть крышкой и оставить на медленном огне томиться 1 час.
Посыпать зеленью перед подачей.Действительно,очень вкусно и необычно.
Приятного аппетита.
|Рубрики:
|КУЛИНАРИЯ/Вторые блюда: мясо, рыба
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