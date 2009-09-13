Ингредиенты:

Скумбрия — 1 шт.

Яйца отварные — 1 шт.

Морковь — 1 шт.

Солёные или консервированные огурцы — 2 шт.

Приправа для рыбы — 1 ч. л.

Желатин — 20 г

Соль — 1 щепотка

Приготовление:

1. Разделайте скумбрию на филе, удалите мелкие косточки.

2. Натрите на тёрке морковь.

3. Порежьте огурцы. В данном рецепте они нарезаны кружочками, но я бы рекомендовала нарезать брусочками, так они будут выглядеть более фактурно на срезе.

4. Порежьте кружочками яйца. Для более фактурного разреза, лучше резать яйца половинками вдоль.

5. Застелите разделочную доску двойным слоем пищевой плёнки, выложите на пленку филе скумбрии кожицей вниз, чуть-чуть подсолите и посыпьте специями для рыбы, посыпьте желатином, выложите морковь, яйца.

6. Выложите слой огурцов, сверху посыпьте желатином.

7. Накройте второй половинкой филе, которую немного подсолите и присыпьте специями для рыбы.

8. Оберните скумбрию плотно пищевой плёнкой, на которой она лежала. Сделайте еще один слой плёнки.

9. Обвяжите шпагатом. Положите рыбу в кипящую воду на 20 минут с момента закипания.

10. Уберите скумбрию в холодильник до полного остывания. Подавайте скумбрию на салатных листьях или на хлебе, украсив зеленью и овощами.

Приятного аппетита!

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