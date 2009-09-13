ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Шаг 1
Нарежьте филе индейки и пропустите через мясорубку.
Шаг 2
Очистите яблоко и натрите на крупной терке. Положите яблоко в дуршлаг, установленный на тарелке, и дайте постоять 15 мин.
Шаг 3
Отожмите руками лишнюю жидкость из яблока, промокните насухо бумажными полотенцами.
Шаг 4
Листья шалфея положите один на другой, сверните трубочкой и мелко нарежьте. Так же мелко нарежьте листья петрушки. Чеснок очистите и порубите.
Шаг 5
В большой миске слегка взбейте яйцо, добавьте петрушку, шалфей, чеснок и яблоко, всыпьте соль, перец и чили. Добавьте фарш и хорошо перемешайте.
Шаг 6
Смочите руки и сформируйте 16 небольших котлеток. Выложите на поднос, накройте пленкой и уберите на 8 ч в холодильник.
Шаг 7
В большой неглубокой сковороде разогрейте 1 ст. л. оливкового масла на среднем огне. Жарьте котлетки по 3–4 мин. с каждой стороны, до готовности, добавляя масло по мере необходимости.