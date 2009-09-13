ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Шаг 1 Нарежьте филе индейки и пропустите через мясорубку.

Шаг 2 Очистите яблоко и натрите на крупной терке. Положите яблоко в дуршлаг, установленный на тарелке, и дайте постоять 15 мин.

Шаг 3 Отожмите руками лишнюю жидкость из яблока, промокните насухо бумажными полотенцами.

Шаг 4 Листья шалфея положите один на другой, сверните трубочкой и мелко нарежьте. Так же мелко нарежьте листья петрушки. Чеснок очистите и порубите.

Шаг 5 В большой миске слегка взбейте яйцо, добавьте петрушку, шалфей, чеснок и яблоко, всыпьте соль, перец и чили. Добавьте фарш и хорошо перемешайте.

Шаг 6 Смочите руки и сформируйте 16 небольших котлеток. Выложите на поднос, накройте пленкой и уберите на 8 ч в холодильник.