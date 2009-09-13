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Создан: 13.09.2009
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Написано: 134718



Котлетки из индейки с яблоком

Суббота, 23 Мая 2020 г. 05:00 + в цитатник

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Если к фаршу из филе индейки добавить тертое яблоко и шалфей и оставить мариноваться, получатся удивительно сочные котлетки с тонким ароматом.

ИНГРЕДИЕНТЫ
  • 500 г филе грудки индейки
  • 1 большое яблоко
  • 1 большое яйцо
  • маленький пучок петрушки
  • 5 листочков шалфея
  • 2 зубчика чеснока
  • 1/2 ч. л. сушеных хлопьев чили
  • оливковое масло
  • соль, свежемолотый черный перец

ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Шаг 1
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Нарежьте филе индейки и пропустите через мясорубку.
 
Шаг 2
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Очистите яблоко и натрите на крупной терке. Положите яблоко в дуршлаг, установленный на тарелке, и дайте постоять 15 мин.
 
Шаг 3
Отожмите руками лишнюю жидкость из яблока, промокните насухо бумажными полотенцами.
 
Шаг 4
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Листья шалфея положите один на другой, сверните трубочкой и мелко нарежьте. Так же мелко нарежьте листья петрушки. Чеснок очистите и порубите.
 
Шаг 5
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В большой миске слегка взбейте яйцо, добавьте петрушку, шалфей, чеснок и яблоко, всыпьте соль, перец и чили. Добавьте фарш и хорошо перемешайте.
 
Шаг 6
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Смочите руки и сформируйте 16 небольших котлеток. Выложите на поднос, накройте пленкой и уберите на 8 ч в холодильник.
 
Шаг 7
В большой неглубокой сковороде разогрейте 1 ст. л. оливкового масла на среднем огне. Жарьте котлетки по 3–4 мин. с каждой стороны, до готовности, добавляя масло по мере необходимости.
 
Рубрики:  КУЛИНАРИЯ/Вторые блюда: мясо, рыба
Метки:  


Процитировано 14 раз
Понравилось: 13 пользователям
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Валентина-л   обратиться по имени Суббота, 23 Мая 2020 г. 11:12 (ссылка)
Спасибо.
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TAISA_ANDRYEYEVA   обратиться по имени Суббота, 23 Мая 2020 г. 19:40 (ссылка)
Благодарю за рецепт!
Приятного субботнего вечера!
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дождь_в_чужом_городе   обратиться по имени Воскресенье, 24 Мая 2020 г. 18:13 (ссылка)
Очень интересный рецепт. Спасибо.
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